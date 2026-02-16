Mattarella visita La Stampa a Torino: giornali pilastri democrazia

Roma, 16 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino per il centenario di Piero Gobetti ha fatto visita alla redazione della Stampa : “Un gesto di solidarietà per quanto accaduto a fine novembre ma anche per manifestare apprezzamento per il giornale e auguri. I giornali sono pilastri per la democrazia. Mi raccomando”, ha detto il capo dello Stato.

“Questa visita è per noi fondamentale – ha risposto il direttore Andrea Malaguti – cerchiamo di conservarla” la democrazia (ndr).