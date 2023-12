Mattarella:la fame è spettro che si aggira nei territori di guerra

Roma, 12 dic. (askanews) – “La fame è uno spettro che si aggira nuovamente nei territori in guerra, e non solo; e si presenta, inoltre, nelle aree soggette a desertificazione”. E’ l’allarme lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all’assemblea di Confagricoltura dove ha parlato dell’uso “spregiudicato da parte di Mosca della risorsa alimentare, utilizzata come arma strategica” nella guerra contro l’ Ucraina

“Il cibo, anziché diritto universale viene considerato arma di guerra, affamando popolazioni, destabilizzando nazioni, accentuando povertà e spostamenti di popoli”, ha concluso.