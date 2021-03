Matteo Autuori e Rossana Pasquino eletti consiglieri nazionali della Federscherma

Due campani sono stati eletti nel consiglio nazionale della Federazione Italiana Scherma per il quadriennio olimpico 2021-2024: si tratta del salernitano Matteo Autuori e della beneventana Rossana Pasquino. Per entrambi si tratta della prima esperienza in ambito nazionale. La Pasquino è una docente universitaria presso la Federico II e già atleta della Nazionale Paralimpica italiana. Autuori, invece, è un professionista, presidente del comitato regionale campano della Fis e fondatore del Club Scherma Salerno. E’ papà di Marco, fiorettista con un passato in Nazionale e ora maestro di scherma.