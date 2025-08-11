Matteo Bocelli e Gianluca Grignani in Mi Historia Entre Tus Dedos

Milano, 11 ago. (askanews) – Matteo Bocelli e Gianluca Grignani insieme in un duetto speciale: “Mi Historia Entre Tus Dedos” è il nuovo singolo di Matteo che è già un successo: una nuova interpretazione de “La mia storia tra le dita”, iconico brano di Grignani del 1995, una pietra miliare della musica italiana che conferma il legame di Matteo con la tradizione musicale italiana. Il brano è il nuovo singolo di Matteo Bocelli, che dal prossimo 5 settembre sarà disponibile anche nella versione italiana, con una suggestiva reinterpretazione del testo originale, e anticipa il nuovo attesissimo album Falling In Love, in uscita il 12 settembre per Decca Records.

Un duetto inedito con una leggenda della musica italiana, una collaborazione che va oltre il semplice incontro tra due generazioni artistiche, nata dal personale desiderio di Matteo di reinterpretare insieme a Gianluca un classico amato e spesso riproposte in diverse versioni, ma mai cantato in duetto con l’autore originale. «Questo ragazzo ha una verità nella voce. Un talento che non si insegna. Quando mi ha scritto per dirmi che voleva incidere una mia canzone, ho sorriso. E quando mi ha invitato a salire sul palco con lui, al Teatro del Silenzio, per cantarla insieme… beh, lì non potevo dire di no» – ha detto Gianluca Grignani – «Non mi sarei mai mostrato prima dell’uscita del mio nuovo disco, ma questa… questa è una di quelle eccezioni che ti riportano al motivo per cui fai musica».

Il brano è stato presentato dal vivo per la prima volta lo scorso 24 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, il celebre appuntamento annuale fondato da Andrea Bocelli, dove Matteo si esibito per la prima volta come headliner, segnando così un momento storico tanto per l’evento quanto per la sua carriera.

Registrato in Toscana con il produttore Martin Terefe (Shawn Mendes, Jason Mraz) e un ensemble di musicisti di livello internazionale, Falling In Love racchiude lo spirito delle origini e la magia del romanticismo senza tempo. L’album segna una nuova fase artistica per Matteo, fondendo l’eredità classica italiana con sonorità pop contemporanee. Matteo ha co-scritto tutti i brani originali, collaborando con autori di fama mondiale come Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Iain Archer (Snow Patrol) e Johan Carlsson (Ariana Grande). Il risultato è una raccolta di canzoni che esplorano l’amore, la vulnerabilità e il legame umano, valorizzando non solo la voce di Matteo, ma anche il suo talento come pianista e musicista. Il prossimo autunno, Matteo Bocelli tornerà negli Stati Uniti per il Falling In Love World Tour, che prenderà il via l’11 settembre a New York al Gramercy Theatre e toccherà 14 città, tra cui Los Angeles il 16 settembre al The Sun Rose.