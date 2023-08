Matteo Colaninno succede al papà Roberto alla presidenza di Immsi e Piaggio

Il Cda di Piaggio, secondo quanto si apprende, è convocato per venerdì prossimo per la nomina dei nuovi vertici dopo la morte di Roberto Colaninno. Immsi, la holding di famiglia, invece dovrebbe deliberare sulle nomine il 5 settembre, quando è già in agenda una riunione sui conti semestrali. La nuova governance proposta prevedrebbe la nomina di Matteo Colaninno a presidente esecutivo di Piaggio e del fratello Michele, che ha già le deleghe in materia di sviluppo, innovazione e marketing, come amministratore delegato. Anche in Immsi, di cui Michele è già amministratore delegato e direttore generale, Matteo dovrebbe essere nominato presidente.