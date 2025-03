Matteo Frigerio nominato vicepresidente di Tripadvisor

Tripadvisor, leader mondiale nelle recensioni di strutture turistiche e nei servizi di prenotazione, nomina Matteo Frigerio vice president e associate general counsel. In questo ruolo, Frigerio gestisce gli aspetti legali dell’azienda, supporta le strategie globali e garantisce la conformità normativa nelle diverse aree di attività. Mantiene inoltre l’incarico di group general counsel di The Fork, la piattaforma online per la prenotazione di ristoranti acquisita da Tripadvisor, posizione che ricopre dal dicembre 2021. Questo doppio ruolo dimostra la fiducia dell’azienda nelle sue competenze e nella sua capacità di coordinare le attività legali su scala globale.