Matteo Leonardi nuovo presidente dell’Associazione piscicoltori

Cambio al vertice dell’Api, l’associazione dei piscicoltori di Confagricoltura che rappresenta il 90% delle imprese italiane di acquacoltura. Alla presidenza è stato eletto Matteo Leonardi, trentino, classe 1979, titolare di impianti di troticoltura dell’azienda agricola di famiglia a Tre Ville (Trento), attiva da due generazioni. L’ha votato l’assemblea che si è svolta a Verona per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Vicepresidente esecutivo, con deleghe specifiche per la maricoltura, è stato nominato Claudio Pedroni, presidente di Agroittica Toscana. Il nuovo Consiglio Direttivo, composto da 11 allevatori, guiderà l’associazione nel triennio 2024-2027 e include una significativa rappresentanza della troticoltura, principale produzione dell’acquacoltura nazionale, con il vicepresidente Silvio De Nardi, e i consiglieri Francesco Armanini, Lucio Fariano e Mirella Fossaluzza. Per il comparto della storionicoltura e la produzione di caviale da acquacoltura è presente Gian Carlo Ravagnan. Gli allevatori di specie ittiche marine sono rappresentati da Roberto Co’, Lodovico Guariso, Domenico Lococo e Oliver Martini. Il neopresidente Leonardi, con tutti gli associati, ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente Pier Antonio Salvador e al vicepresidente uscente Marco Gilmozzi per il lavoro svolto negli anni, riconoscendo il loro contributo fondamentale alla crescita e al consolidamento dell’associazione.