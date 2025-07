Matteo Paroli nuovo presidente dell’Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto che ufficializza la nomina dell’avvocato Matteo Paroli a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La designazione, giunta al termine dell’iter istituzionale previsto, interessa uno dei principali snodi portuali d’Italia, che comprende gli scali di Genova, Savona, Vado Ligure e Pra’. Con questa nomina si apre una nuova fase di consolidamento e rilancio per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, strategico per l’economia nazionale e per la logistica del Mediterraneo. Paroli è avvocato e inizia la carriera nell’attuale settore di appartenenza nel 1997, con incarichi nell’area legale del Porto di Livorno. Di cui, successivamente, diventa segretario generale.