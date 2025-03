Durante le celebrazioni per il 60° anniversario della Cna Milano, Matteo Reale è confermato presidente dell’associazione per i prossimi 4 anni. Già in carica dal 2021, Reale guida Cna Milano fino al 2029, affiancato dalla direttrice Laura Buscarini e dai membri della presidenza Elena Fagnani, Massimo Pagani e Nicoletta Fasani.