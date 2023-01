Matteo Richetti colpito da malore in aula, ricoverato al Gemelli

“Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti”. Così in una nota l’Ufficio Stampa di Azione.

Il capogruppo del Terzo Polo – secondo quanto viene raccontato – ha accusato un mancamento durante la seduta ed è stato subito accompagnato in infermeria da due colleghi e da lì al pronto soccorso dell’ospedale. Il deputato avrebbe perso anche conoscenza per alcuni istanti ma poi si sarebbe ripreso già durante il trasporto in ambulanza al Gemelli. Ora la situazione sarebbe stabile e all’ospedale lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso. Il mancamento potrebbe essere stato dovuto a un calo di pressione o a stress. Sarà trattenuto all’ospedale per la notte. Unanime la solidarietà al parlamentare. Da FdI ad Avs tutti i gruppi gli hanno augurato pronta guarigione. “Vogliamo vederlo al più presto in Aula e in piena forma”, evidenzia il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi. “A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo a nome di tutta la Lega”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. “Auguri di prontissima ripresa a Matteo Richetti, collega e amico”, scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. “Dai Matteo! Ti rivogliamo presto in forze!”, dice il segretario del Pd, Enrico Letta.