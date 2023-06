Matteo Romagnoli, il discografico che lanciò Lo Stato Sociale, morto a 43 anni

È morto a Bologna all’età di 43 anni, dopo una lunga malattia, Matteo “Costa” Romagnoli, fondatore dell’etichetta discografica Garrincha Dischi e produttore di diverse band della scena indipendente italiana, tra cui Lo Stato Sociale. “Matteo amava le canzoni, scrivere canzoni – scrive la Garrincha Dischi in una nota -. Andare ai concerti, fare i concerti. Collezionare dischi, fare dischi. “Uno che se non avesse speso tutti quei soldi in musica avrebbe comprato una casa di proprietà… anche bella grande”. Un visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c’era. Matteo ha dato vita ad una scena, scoprendo e producendo con la sua creatura, Garrincha Dischi, alcune tra le band seminali per la scena indipendente italiana. Matteo ha saputo immaginare e creare un nuovo mondo musicale: libero “perché, anche se gli altri non ci volevano, noi eravamo convinti che la nostra musica potesse arrivare a tante persone”. Sapeva vedere la bellezza nei difetti e confezionava, a mano e con amore, le canzoni dalla demo (“che è sempre meglio!”) alla copertina”.