Matteo Sarzana country manager di Airbnb per Italia e Sud Est Europa

Airbnb nomina Matteo Sarzana country manager per l’Italia e il Sud Est Europa. Nel nuovo ruolo, Sarzana supervisiona le operazioni e guida la strategia di crescita nei mercati chiave dell’area, rafforzando la presenza della piattaforma nel Mediterraneo. Prima di entrare in Airbnb, sviluppa una lunga esperienza in Deliveroo, azienda che porta in Italia e dove, per quasi dieci anni, guida l’espansione dei servizi in oltre 1.700 città. Il suo contributo è fondamentale per trasformare Deliveroo in un punto di riferimento nel settore del food delivery, costruendo relazioni solide con stakeholder chiave, tra cui ristoranti, rider e consumatori.