Matteo Zuppi verso la presidenza della Cei

Il cardinale Matteo Zuppi, eletto come primo nella terna da consegnare al Papa, è il favorito per la presidenza della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. Il cardinale è un autorevole esponente della comunità di Sant’Egidio. Nominato vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma il 31 gennaio 2012, riceve la consacrazione episcopale il 14 aprile dello stesso anno. Il 27 ottobre 2015 è nominato da Papa Francesco arcivescovo di Bologna, incarico che tuttora ricopre. L’annuncio della nomina a cardinale è fatto dal pontefice durante l’Angelus di domenica 1° settembre 2019. Classe ’55, Zuppi ha un Baccellierato in Teologia e una laurea in Lettere e Filosofia. Della terna da cui deve uscire il nome scelto dal Papa fanno parte anche Paolo Lojudice e Antonino Raspanti.