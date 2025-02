Mattia Macellari alla presidenza della Piccola Industria di Assolombarda

Mattia Macellari è eletto presidente del comitato Piccola Industria di Assolombarda, succedendo a Paolo Gerardini. Resta in carica per il quadriennio 2025-2029. Macellari nasce a Milano e consegue una laurea in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con un’esperienza formativa anche alla Reims Management School in Francia. Successivamente ottiene un Mba alla Sda Bocconi. Come imprenditore, è alla guida di C.A.T.A. Informatica, società attiva nella consulenza IT e nello sviluppo di piattaforme software. Riveste inoltre il ruolo di presidente di Assolombarda Servizi e siede nel Cda della Business School del Politecnico di Milano. In passato ricopre la carica di presidente del Gruppo Giovani di Assolombarda ed è vicepresidente della Piccola Industria con delega all’Innovazione Digitale, alla Transizione 4.0 e al conferimento tecnologico.