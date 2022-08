Mattia Peradotto coordinatore dell’Unar

Mattia Peradotto è nominato coordinatore dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Una struttura che opera all’interno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Peradotto è già segretario particolare della ministra di Iv per le Pari Opportunità, Elena Bonetti.

Firma, come tesoriere, il bilancio di Italia Viva nel 2020.