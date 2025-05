Mattia Pirulli nuovo reggente della Cisl Campania 

E’ il segretario confederale Mattia Pirulli il reggente della Cisl Campania. In una nota la Segreteria Confederale Nazionale ha “deliberato all’unanimita’ e con effetto immediato la nomina del Segretario Confederale Mattia Pirulli a Reggente della struttura regionale ai sensi dell’art.43 comma 1 dello Statuto”. La richiesta della reggenza era pervenuta ieri a conclusione del neo eletto Consiglio regionale a chiusura della terza giornata del XIV Congresso regionale della Cisl Campania dal titolo ‘Il coraggio della partecipazione. Responsabilita’ sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Italia e l’Europa’ e alla presenza della segretaria generale della Cisl nazionale Daniela Fumarola. Mattia Pirulli, proveniente dalla Felsa, federazione dei lavoratori somministrati, autonomi e atipici, è entrato in Segreteria Confederale della Cisl dal dicembre 2023.