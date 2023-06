Mattia Ronsisvalle primo classificato del XII Premio Rotary Napoli Giovani Giornalisti

Mattia Ronsisvalle, Mario Messina e Gaia Martignetti sono i vincitori della XII edizione del Premio Giovani Giornalisti bandito dal Rotary Club Napoli con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 30 maggio presso l’hotel Royal. Ronsisvalle è risultato primo classificato con il servizio “Nel ventre di Napoli il futuro blu della metropoli”, pubblicato il 17/11/2022 sul magazine “MoltoFuturo”, allegato ai giornali del gruppo Caltagirone Editore (il Mattino e il Messaggero). Secondi, ex aequo, Messina, autore per la rivista Gente, che ha firmato sul settimanale “Gente” del febbraio scorso il servizio “Con me nel cuore di Scampia” intervista a Miss Italia Zeudi Di Palma, e Martignetti, che ha realizzato per Fanpage.it il servizio video “Napoli, il barbiere mascherato che si prende cura dei senzatetto: “Non importa chi sono ma cosa faccio”, diffuso a dicembre 2022.

I riconoscimenti – un diploma e un premio in denaro al quale, per il primo classificato, si aggiunge l’opera realizzata per il Concorso dallo scultore Lello Esposito -, assegnati dalla Commissione tecnica di cui fanno parte, accanto a una rappresentanza del Rotary, i responsabili delle principali testate giornalistiche cittadine, sono stati consegnati dal presidente Antonio Ascione insieme con il mentore del premio e past governor Massimo Franco, nella riunione conviviale del Rotary Club Napoli, alla quale ha preso parte il Governatore del Distretto 2101, Alessandro Castagnaro.

Nel corso della serata si è celebrato il ricordo di Guido D’Angelo, napoletano e rotariano illustre recentemente scomparso, ed è stata annunciata la prossima edizione del Premio, la tredicesima, sempre articolata sul tema “Qualità della vita e vivibilità a Napoli”, che sarà, come ormai tradizione, aperta alla partecipazione di articoli e servizi realizzati da giornalisti di età inferiore ai 35 anni. Il bando, con le modalità e regole di partecipazione sarà pubblicato entro il mese di giugno sul sito www.rotarynapoli.it.