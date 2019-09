Mattioli (Confitarma) al Maritime Symposium: Lo shipping è il sistema di trasporto più sicuro e sostenibile

Il 26 settembre Mario Mattioli, presidente di Confitarma, nel suo intervento di saluto ai partecipanti al “Maritime Symposium Napoli 2019” sulla nave Alpino della Marina Militare ha ricordato l’importanza del “navigare in sicurezza” ringraziando tutte le Amministrazioni che condividono questa missione con l’industria marittima. Al tempo stesso, ha sottolineato che lo shipping resta il sistema di trasporto più sicuro e ambientalmente sostenibile del mondo per gli sforzi che l’armamento sostiene per “l’environment and safety” agendo secondo le regole internazionali Imo, Ics, Ecsa. In Italia, ha ribadito Mario Mattioli, è necessario ridurre la burocrazia e maggiore responsabilizzazione degli operatori.