Mattioli, Gros-Pietro a convegno Fondazione: Codice etico per le banche, sarebbe un’eredità anche sua

“Bisogna formare le persone e dare loro delle competenze e obiettivi morali. Bisogna che la banca si doti di un suo codice etico. Banche e societa’ dicono di farlo; l’importante e’ farlo davvero, e’ un modo di procedere che Intesa Sanpaolo ha sicuramente. E questa e’ un’eredita’ anche di Raffaele Mattioli. Non bisogna mai perdere questo obiettivo, il denaro si raccoglie e si distribuisce affinche’ venga utilizzato. Il denaro deve essere prestato a chi lo restituira’ e a chi lo spende bene”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, in occasione della celebrazione a 50 anni dalla sua morte, durante l’evento “L’eredita’ Di Raffaele Mattioli”, in corso oggi a Milano. “Quando oggi si parla di Esg, si punta proprio a questo: la capacita’ di agire, la forza intellettuale devono essere dirette verso quegli obiettivi” ha riferito il presidente dell’Istituto bancario. Gros-Pietro ha ribadito: “La banca e’ uno strumento potente, e come tutti gli strumenti potenti, se usato male puo’ anche fare danni. Questo fa parte del codice etico di Intesa Sanpaolo ed e’ direttamente un’ulteriore crescita degli insegnamenti e del modo di operare di Raffaele Mattioli”. Raffaele Mattioli, ha ricordato Gros-Pietro, diceva “dare credito e’ difficile, occorre capire chi ha il merito di ottenere il credito. Occorre cioe’ saper scegliere chi sa far fruttare il credito, perche’ questo e’ un valore sociale prima ancora che finanziario. Il denaro deve essere usato”. Il manager torna sulle parole di Papa Francesco: “una volta il Santo Padre ha detto ‘talvolta il denaro e’ lo sterco del diavolo’; ebbene, il denaro, come il letame, produce solo se viene sparso. Per questo Mattioli sosteneva che il denaro deve essere prestato. Il denaro sepolto e’ un danno”. Per questi motivi “occorre formare la capacita’ di affrontare in modo diverso i contenuti del modulo richiede competenze e formazione da apprendimento. Il lavoro consiste nel capire che cosa c’e’ dietro la richiesta del volenteroso richiedente, nel capire dove va a finire quel finanziamento, quale evoluzione comporta nella societa’ e quale probabilita’ di successo imprenditoriale c’e’ dietro. E questo fa crescere una classe di banchieri che fanno della Banca commerciale italiana un leader in Italia e a livello internazionale”, cosi’ Gros-Pietro ha ripercorso la storia del noto banchiere, ricordando che Intesa Sanpaolo organizza “12 milioni di ore di formazione ogni anno”. E questa “e’ una tradizione che nel nostro gruppo continua a crescere. Anche se quella piu’ importante e’ quella che uno fa ne proprio lavoro” ha concluso Gros-Pietro.