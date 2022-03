Mattoni delle api, Napoli copia Brighton: intesa tra Coldiretti e Casartigiani edili

“Coldiretti Napoli e Casartigiani Edili Napoli firmano un importante accordo per unire gli intenti degli imprenditori edili, impegnati nei programmi Ecobonus e dei coltivatori impegnati nel recupero ambientale, per realizzare quanto è già realtà nella città di Brighton, in Gran Bretagna: invitare le imprese ad utilizzare nella costruzione di nuovi edifici, al di sopra dei 5 metri, i “mattoni delle api” o “bee bricks”, mattoni forati speciali che possano fornire uno spazio di nidificazione e letargo per le api solitarie”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla Coldiretti all’indomani dell’accordo che “vuole promuovere contemporaneamente – si legge ancora – le nuove leggi ecosostenibili nel settore dell’edilizia e proteggere la popolazione delle api solitarie, per scongiurare il rischio di estinzione della specie”.

Le città di Brighton e Hove, dopo aver notato che le api sono attirate da vecchi edifici e mattoni fatiscenti, hanno deciso di implementare questa idea trasformandola in legge, per offrire più “spazio urbano’” ai preziosi insetti impollinatori.

Coldiretti Napoli e Casartigiani Edili Napoli si fanno promotori di analoga iniziativa in concomitanza con gli interventi Ecobonus, dove un incontro con il sindaco, Gaetano Manfredi, nei prossimi giorni vedrà formalizzare la proposta.