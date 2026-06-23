Maturità 2026, prova orale al via: come cambia e come funziona il colloquio

(Adnkronos) – Archiviati gli scritti della maturità 2026, i maturandi devono affrontare ora la prova orale. La novità di quest’anno è che il colloquio orale si svolge su quattro discipline scelte ogni anno dal ministero dell’Istruzione che ogni anno individua, entro gennaio, le discipline oggetto della seconda prova tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio; la disciplina oggetto di una eventuale terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le quattro discipline oggetto del colloquio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio stesso.

“Il colloquio – si legge sul sito del ministero – mira a verificare l’apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Tiene conto dell’impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché dell’impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona”.

La vera rivoluzione della Maturità 2026 è che non si può saltare la prova orale. Il rifiuto di sostenere attivamente il colloquio – rimanendo in silenzio senza una reale giustificazione – comporta ora la bocciatura automatica, a prescindere dal ‘tesoretto’ di voti accumulati negli anni e negli scritti.

Licei



– Liceo classico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia, matematica;

– Liceo scientifico: lingua e letteratura italiana, matematica, storia, scienze naturali;

– Liceo scienze umane: lingua e letteratura italiana, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte;

– Liceo linguistico: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali;

– Liceo Musicale: lingua e letteratura italiana, teoria, analisi e composizione, storia della musica, filosofia;

– Liceo Coreutico: lingua e letteratura italiana, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza;

– Liceo Artistico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, discipline artistiche.

Istituti tecnici e professionali

– Amministrazione Finanza e Marketing AFM: lingua e letteratura italiana, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto;

– Relazioni internazionali per il marketing: lingua e letteratura italiana, economia aziendale e geo-politica, lingua inglese, diritto;

– Costruzioni ambiente e territorio: lingua e letteratura italiana; progettazione, costruzioni e impianti; lingua inglese; topografia;

– Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): lingua e letteratura italiana; meccanica, macchine ed energia; lingua inglese; sistemi e automazioni;

– Informatica e telecomunicazioni (articolazione informatica): lingua e letteratura italiana, sistemi e reti, lingua inglese, informatica;

– Grafica e comunicazione: lingua e letteratura italiana, progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie dei processi di produzione;

– Turistico: lingua e letteratura italiana, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio;

– Elettronica ed elettrotecnica (articolazione elettronica): lingua e letteratura italiana, tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed elettronici, lingua inglese, elettrotecnica ed elettronica.

– Enogastronomia e ospitalità alberghiera: lingua italiana, lingua inglese;

– Accoglienza turistica: lingua e letteratura italiana, diritto tecn, ammin. della struttura ricettiva, lingua inglese, laboratorio di servizi di accoglienza turistica;

– Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: lingua italiana, economia agraria e dello sviluppo territoriale, lingua inglese, valorizzazione attività produttive legisl. di settore;

– Servizi commerciali: lingua italiana, lingua inglese, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e Diritto ed Economia;

– Produzioni industriali e artigianali: lingua e letteratura italiana, progettazione e realizzazione del prodotto, lingua inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni;

– Manutenzione e assistenza tecnica: lingua italiana, lingua inglese;

– Servizi socio sanitari: lingua e letteratura italiana, psicologia generale ed applicata, lingua inglese, igiene e cultura medico-sanitaria.

L’elenco di tutte le materie istituto per istituto



La durata del calendario dei colloqui orali varia in base al numero di candidati. In genere, ogni commissione riesce a esaminare 5 studenti al giorno. Dopo la pubblicazione dei risultati degli scritti, la scuola rende noto il calendario ufficiale con date e orari dei candidati, affisso all’albo e spesso consultabile anche online.

La durata indicativa di ogni colloquio varia tra i 40 e i 60 minuti. All’orale viene assegnato un massimo di 20 punti (così come alla prova scritta di italiano e alla seconda prova scritta). I restanti 40 punti dipendono dal credito scolastico di ogni studente.

Il punteggio della prova orale viene stabilito in base a una griglia di valutazione decisa dallo stesso ministero (LEGGI).