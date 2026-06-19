Maturità 2026, seconda prova oggi: materie, orari e durata per ogni indirizzo

(Adnkronos) – Con la seconda prova, in programma oggi venerdì 19 giugno, arriva per molti studenti la fase più temuta dell’esame di maturità 2026: quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il Latino per il Classico, la Matematica per lo Scientifico, la Lingua Straniera 1 per il Linguistico, l’Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, le Discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico‑pratiche per Artistico, Musicale e Coreutico.

Anche se la seconda prova è affidata a un commissario esterno, la correzione non è mai individuale. La valutazione resta collegiale e coinvolge l’intera commissione.

L’esame prende il via alle 8.30, ma la durata varia molto e in alcuni casi si trasforma in una vera maratona. Sei ore per Classico e Scientifico; da 4 a 6 ore per Linguistico e Scienze Umane; fino a 18 ore distribuite in tre giorni per il Liceo Artistico. Per Musicale e Coreutico sono previsti due momenti distinti, uno teorico e uno pratico. Alcuni Professionali arrivano fino a 12 ore in due giorni.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito indica, comunque, in fondo alla traccia sia la durata della seconda prova sia il tempo minimo, dopo il quale è possibile lasciare l’aula una volta concluso il compito. Per alcuni indirizzi, come il liceo Scientifico, è inoltre consentito utilizzare alcune particolari calcolatrici (L’ELENCO).

Le 13.996 commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all’istituto. Sul fronte degli scrutini finali la media nazionale degli ammessi alla maturità si attesta al 96,8%.

A livello territoriale emergono differenze significative. Il Molise guida la classifica con un tasso di ammissione del 97,7%, seguito dal Veneto (97,3%) e da Basilicata ed Emilia‑Romagna (97,2%). In coda la Sardegna, che registra il dato più basso d’Italia con il 93,0%, preceduta dalla Liguria al 94,5%.

Già ieri, nel primo giorno della maturità, sono arrivati gli incoraggiamenti delle istituzioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio sui social, ha invitato gli studenti a portare all’esame “la sintesi dei sacrifici, del coraggio e della determinazione” che li hanno accompagnati nel percorso scolastico. Un augurio a “dimostrare chi siete” e ad affrontare con fiducia l’inizio di una nuova fase della vita.

Sulla stessa linea il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, parlando con l’Adnkronos, ha esortato i maturandi a

valorizzare i propri talenti e a riflettere su ciò che hanno imparato

: un invito a riconoscere le proprie potenzialità e a metterle in campo con serenità e consapevolezza.