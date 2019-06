Maturità, alle scuole militari Nunziatella e Teulie’ pronti all’esame 118 allievi

Dalla tradizionale cerimonia del Giuramento sono trascorsi ormai quasi tre anni, manca una manciata di giorni agli esami di maturità e sono quest’anno 118 gli allievi delle due scuole militari ‘Nunziatella’ di Napoli e ‘Teulié’ di Milano pronti all’esame di Stato. Trentasette gli allievi del Classico e 81 dello Scientifico, i due indirizzi del Liceo delle storiche scuole militari dell’Esercito che dipendono allo stesso tempo dal Miur e della Difesa. L’esame di maturità ricalca quello di qualsiasi altro liceo statale, ma per i 60 allievi della Nunziatella, la scuola più antica di Europa fondata nel 1787 dal re Ferdinando IV di Borbone, e per i 58 studenti della ‘Teulié’, fondata nel 1802 sotto Napoleone Bonaparte, la fine del percorso formativo sarà anche la fine di un’esperienza di vita lontana dalle proprie famiglie, scandita dai ritmi serrati dei due istituti dove sono nate amicizie destinate a durare per sempre. ”Per gli allievi delle scuole militari è una doppia emozione – sottolinea all’Adnkronos il maggiore Nicola Dell’Anno, ufficiale addetto alla Comunicazione e Pubblica Informazione della Scuola Militare Nunziatella, che sorge sulla Collina di Pizzofalcone – Nella scuola militare sono cresciuti insieme, vi hanno passato l’età adolescenziale: quando sono entrati avevano 15-16 anni ed ora escono a 18 anni. Gli anni più sensibili per amicizie ed emozioni”. ”Sono contenti per l’ambito arrivo dell’esame di maturità, ma si rendono conto che devono separarsi e il sentimento che vivono è contrastante – racconta Dell’Anno – Spesso vengono da città non raggiungibili tutti i fine settimana, qui nascono amicizie forti tra gli studenti e anche tra le famiglie che si danno supporto”. Ragazzi e ragazze, dopo aver frequentato i primi due anni di scuole superiori in qualsiasi istituto, possono decidere di fare il concorso pubblico per frequentare i successivi tre anni e poi diplomarsi nelle due scuole militari, quella di Napoli e quella di Milano, licei a indirizzo classico o scientifico. Chi proviene da scuole diverse dai licei deve essere in possesso dell’idoneita’ all’ammissione al terzo anno del classico o dello scientifico oppure deve essere in grado di conseguirla entro certi termini.