Maturità: Granato (Gruppo misto), ‘cv studente? discrimina e favorisce indotto parallelo a scuola’

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Il curriculum vitae dello studente “è un pessimo dispositivo ed era uno dei quesiti sulla legge 107 (detta anche Buona Scuola – ndr) che avremmo voluto porre con il referendum costituzionale. Ma per ridurne il numero non è stato inserito perché ritenuto già viziato, dunque impugnabile”. Lo racconta all’Adnkronos Bianca Laura Granato, membro della Commissione Cultura ed Istruzione al Senato che, commentandone l’adozione con decreto n.88 del 6 agosto scorso da parte del ministro dell’Istruzione in carica, afferma: “Avrebbe potuto evitare. Fossi stata Azzolina non avrei convertito. Non ce lo ha chiesto. Lo ha fatto e basta”.