Maturità: Granato (Gruppo Misto), ‘vaccinare i maturandi? Inutile e rischioso, sono contraria’

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Sono contraria alla vaccinazione dei maturandi. Va rispettato il criterio previsto in base all’anzianità e tra l’altro ho perplessità sull’inoculazione del vaccino ai giovani, perché non è stato sperimentato ed interviene sui geni”. Lo dice all’Adnkronos Bianca Laura Granato, senatrice ex M5s adesso nel Gruppo Misto, membro della VII Commissione Cultura Istruzione in Senato, che sulla ipotesi nel Lazio di una vaccinazione con Johnson e Johnson aggiunge: “Non c’è sufficiente sperimentazione, se il soggetto non è a rischio contraendo il covid secondo me può attendere, dato che comunque anche da vaccinato può trasmettere il virus. E’ una cosa inutile e rischiosa. Io non lo farei”.