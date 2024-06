Maturità, messaggio Meloni a studenti:siete futuro della Nazione

Roma, 18 giu. (askanews) – “In una notte così speciale e simbolica per la vostra vita io voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno, quante dedizione e quanto coraggio abbiate messo per arrivare fin qui e so che a volte può essere stato difficile. Ma ogni pagina studiata in questi anni, ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni, forse persino ai vostri sogni, perché l’importante non è solo il risultato finale che si raggiunge ma è anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al portale Skuola.net per augurare “in bocca al lupo” agli studenti che domani affronteranno l’esame di maturità.

“La maturità – ha proseguito la premier – vi insegna a superare gli ostacoli , a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione e io vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e con fiducia. Siete il futuro della nostra nazione e sono certa che dimostrerete il vostro valore, l’Italia crede in voi e in bocca al lupo”.