Maturità: preside Virgilio, ‘a Milano tutto ok, clima positivo e no rischio aumento bocciature’

Milano, 16 giu.(Adnkronos) – Il primo giorno della maturità 2021, a Milano, si è svolto senza particolari criticità, in un clima generalmente positivo. Nessun particolare ritardo per le procedure anti Covid e nessun elemento che possa far pensare ad un aumento delle bocciature. Questo il bilancio della prima giornata di esami secondo il preside del liceo milanese Virgilio, Roberto Garroni, che all’Adnkronos spiega: “Tutto è andato molto bene, l’organizzazione è stata regolare senza particolari criticità né ritardi, anche perché con la gestione delle procedure anti Covid ormai siamo abituati. Del resto, la prova del fuoco era l’anno scorso, quando non sapevamo come sarebbe andata, ma questa volta non abbiamo avuto nessun problema particolare”.