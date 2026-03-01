Maurizio Avallone alla presidenza del Panathlon Neapolis: focus su giovani, sport e fair play

Maurizio Avallone è il nuovo presidente del Panathlon Neapolis. La sua nomina rafforza il ruolo del club come punto di riferimento nella promozione dei valori dello sport, del fair play e della formazione dei giovani.

Il percorso di Avallone nasce da una lunga esperienza nel mondo sportivo, praticato e vissuto in diverse discipline, dall’atletica al canottaggio, dalla vela alla canoa. Un profilo che unisce passione, competenza e attenzione alla funzione educativa dello sport.

Al centro del suo impegno c’è l’idea che l’attività sportiva non sia soltanto competizione, ma anche crescita personale, rispetto delle regole, equilibrio e inclusione. In questa prospettiva, il Panathlon Neapolis punta a rafforzare il dialogo con scuole, famiglie e territorio, promuovendo corretti stili di vita e una cultura sportiva sana.

La presidenza di Maurizio Avallone si inserisce così in una visione che mette al centro i giovani e il valore sociale dello sport, inteso come strumento concreto di educazione e cittadinanza.