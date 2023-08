Maurizio Brusardelli è il nuovo Ceo di Ariston. Lo decide il Cda dell’azienda, dopo aver approvato i dati di bilancio dell’ultima semestrale. Brusardelli è attuale vice presidente esecutivo e presidente dell’area Asia Pacifico Medio Oriente e Africa di Mondelēz International. Nel 1993 Brusadelli inizia la carriera al reparto Marketing di Kraft Foods in Italia per poi passare alle Vendite e Trade Marketing. Nel 2002 diventa capo del marketing per la divisione italiana e nel 2006 diventa category director del marchio Philadelphia in Europa. Nel 2009 Brusadelli si trasferisce in Spagna per assumere il ruolo di vice president & managing director di Kraft Foods Iberia. Continua a dirigere la categoria Gum & Candy in Europa ed è nominato presidente delle operazioni di Regno Unito, Irlanda e Paesi nordici nel 2012. Dal 2014 è a Singapore alla Mondelēz.