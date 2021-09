Maurizio De Giovanni, arriva la laurea honoris causa in Filologia della Federico II

L’università Federico II di Napoli conferisce la laurea honoris causa in Filologia moderna allo scrittore Maurizio de Giovanni. La cerimonia di consegna è in programma lunedì 13 settembre alle ore 12 nell’Aula Magna Storica dell’ateneo, in corso Umberto I, 40 e verrà trasmessa in diretta su YouTube. Introducono i meriti dello scrittore partenopeo gli interventi di Matteo Lorito, rettore della Federico II, e Andrea Mazzucchi, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Laudatio Academica affidata a Pasquale Sabbatino, professore di Letteratura italiana dell’ateneo federiciano. Seguirà la Lectio Magistralis dello scrittore, autore di numerose opere. Alcune delle quali trasposte in ambito cinematografico.