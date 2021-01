Maurizio di Robilant, Fabrizio Pascucci, Giorgio Ventre e Marta Ragozzino confermati nel Cda del Museo di Capodimonte

Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini rinnova (con decreto n. 17 del 7 gennaio 2021) il Consiglio di amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, confermando tutti i componenti in carica.Per i prossimi 5 anni il direttore Bellenger sarà ancora coadiuvato dal Direttore regionale Musei Campania (l’incarico attuale è ricoperto dalla storica dell’arte Marta Ragozzino), da Maurizio di Robilant, presidente e fondatore di Robilant Associati, la società di Brand Advisory e Strategic Design leader del mercato italiano e presidente e fondatore della Fondazione Italia Patria della Bellezza, dal notaio Fabrizio Pascucci autore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, e dal professore Giorgio Ventre, professore ordinario di Reti di Calcolatori presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore scientifico della Apple Developer Academy, creata dalla Federico II in collaborazione con Apple.. “Sono felice – commenta Bellenger -di continuare ad avere al mio fianco per i prossimi anni un Cda di altissimo profilo che ha sempre svolto un ruolo attivo e propositivo nella realizzazione della politica culturale di Capodimonte tesa alla massima apertura al pubblico, in termini di accessibilità fisica e digitale. Tante le sfide del mio secondo mandato, in cui coinvolgerò il Cda: la piena digitalizzazione delle collezioni e dei cataloghi del Museo e la massima integrazione di questo con il Real Bosco Capodimonte, inteso come importante giardino storico, scrigno di capolavori botanici ma al tempo stesso il più importante parco pubblico della città e di tutto il Mezzogiorno d’Italia; e poi la realizzazione del Masterplan che trasformerà questo sito culturale in un vero campus multidisciplinare in cui far convivere tutte le arti: pittura, scultura, fotografia, botanica, cinema, musica, video”.