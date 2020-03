Maurizio Ficarra promosso dirigente generale di Pubblica Sicurezza

Maurizio Ficarra, dirigente della Polizia di Stato, palermitano, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, la più alta qualifica prevista per un funzionario della Polizia di Stato. Ficarra in passato ha diretto nella nostra città la Polizia dell’Aeroporto ed inoltre ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e la Digos. Successivamente la sua carriera si è sviluppata in altre città. E’ stato vice questore Vicario a Messina , questore di Avellino e Sassari. Attualmente è questore di Salerno la cui questura è considerata di prima fascia insieme a tante altre rilevanti realtà territoriali.