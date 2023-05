Maurizio Gelli nuovo ambasciatore del Nicaragua a Madrid. Il padre Licio fu il capo della P2

Il figlio di Licio Gelli, Maurizio, ha presentato mercoledi’ scorso le lettere credenziali come ambasciatore del Nicaragua a Madrid al re di Spagna, Filippo VI. Prima di riconoscergli l’incarico, il presidente Daniel Ortega aveva nominato Maurizio Gelli prima console onorario ad Arezzo, poi ambasciatore a Montevideo, in Uruguay, e successivamente a Ottawa, in Canada. Secondo quanto riporta “Il Manifesto”, Ortega ha concesso la doppia cittadinanza a Maurizio Gelli senza l’obbligo di rinunciare a quella italiana, come e’ previsto dagli accordi tra i due Paesi.