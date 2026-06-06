Maurizio Leo riceve il Premio Legalità Fiscale

Si è svolta nell’Aula Magna del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Palermo la seconda edizione del Premio Legalità Fiscale, un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico e professionisti. L’evento, promosso dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo, ha voluto ribadire l’impegno comune a favore della crescita economica, della tutela dell’interesse pubblico e della formazione dei giovani. Il vincitore dell’edizione 2026 è il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, premiato per il suo contributo alla modernizzazione del sistema fiscale italiano.