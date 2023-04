Maurizio Marchesini nuovo presidente di Nomisma

A completamento di un percorso di sviluppo iniziato nel 2014, finalizzato “all’ampliamento di competenze e progettualità in grado di sostenere la crescita del proprio business tradizionale, Nomisma oggi ufficializza la nomina di Maurizio Marchesini a presidente, in sostituzione di Piero Gnudi, giunto al termine del proprio mandato “caratterizzato da una significativa crescita della società, da performance stabilmente positive e dal consolidamento del posizionamento sul mercato”. Maurizio Marchesini è presidente di Marchesini Group, realtà che oggi è tra i principali protagonisti nel settore del packaging in Italia e a livello internazionale. Dal 2009 al 2011 è stato Presidente di Unindustria Bologna mentre dal 2012 al 2017 è stato Presidente di Confindustria Emilia-Romagna. Attualmente è componente del Consiglio Generale di Confindustria nonché Vicepresidente di Confindustria con delega alle Filiere e Medie Imprese e componente del Consiglio Direttivo di Ucima. ”Essere nominato presidente di Nomisma è indubbiamente motivo di orgoglio ma anche di grande responsabilità nel garantire un’assoluta indipendenza di giudizio della società e accrescerne la reputazione, che rappresenta il vero patrimonio di Nomisma” commenta Maurizio Marchesini . Negli ultimi 10 anni il fatturato di Nomisma è raddoppiato, attestandosi a 9 milioni di Euro nel 2022, mentre l’EBITDA da stabilmente negativo è arrivato a superare 1,5 milioni di Euro. Al contempo il patrimonio netto, di poco inferiore a 5 milioni di Euro nel 2013, ha raggiunto i 12 milioni nel 2022, a testimonianza della bontà della strategia di rilancio realizzata sotto la guida di Piero Gnudi in veste di presidente e di Luca Dondi nel ruolo di amministratore delegato.