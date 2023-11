Maurizio Marinella, lezione all’Università del Molise: Tanti gruppi vorrebbero comprarci

“Mai come adesso c’è una grandissima richiesta e c’è un grandissimo interesse su di noi. Siamo tirati per la giacca, anzi per la cravatta, da tanti gruppi che vorrebbero anche comprarci, ma noi vogliamo continuare così la nostra storia, vivendola con passione ed emozione”. Così Maurizio Marinella, amministratore unico della storica azienda di cravatte di Napoli, questa mattina all’Università del Molise. Marinella, insieme a suo figlio Alessandro, general manager dell’azienda di famiglia, ha partecipato ad un incontro con gli studenti. Dopo il saluto del rettore Luca Brunese e l’introduzione della professoressa Francesca Di Virgilio, i titolari del celebre marchio hanno raccontato la loro storia e risposto alle domande dei ragazzi. “Apriamo ogni giorno alle sei e mezza del mattino – ha detto ancora Maurizio Marinella – perché per noi l’accoglienza è fondamentale, ci piace coccolare il cliente e consigliarlo”. Tra i clienti dell’azienda i potenti e i personaggi famosi di tutto il mondo. “Uno dei momenti più iconici che ho vissuto – ha raccontato Alessandro, in azienda da sei anni – è stato quando in negozio sono venuti Carlo e Camilla per scegliere una cravatta in occasione del compleanno di Carlo. Hanno scelto un modello con il suo anno di nascita”. Si è poi parlato dei 110 anni di attività dell’azienda, dei due conflitti mondiali attraversati, del valore dell’ artigianato, delle continue innovazioni e della voglia di rispettare tradizione e riti.