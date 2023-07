Maurizio Marinella presidente onorario di Federitaly

Federitaly, la Federazione italiana per la valorizzazione e tutela del Made in Italy, ufficializza la nomina dell’imprenditore Maurizio Marinella a presidente onorario. La decisione è il frutto di una scelta unitaria del consiglio nazionale della Federazione, nata dalla proposta del presidente Carlo Verdone e annunciata durante la conferenza stampa del 24 luglio scorso, presso la sala stampa della Camera dei Deputati. “E’ una grande emozione per me avere questo riconoscimento: il frutto di 110 anni di storia della nostra azienda. Abbiamo sempre cercato di trasmettere una bella Italia e una bella Napoli e sono molto orgoglioso per me e per i miei antenati di questo grande riconoscimento”.