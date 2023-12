Maurizio Martina ai vertici della FAO con il ruolo di direttore generale aggiunto

Maurizio Martina, già vicedirettore generale della FAO, è designato Deputy Director-General (direttore generale Aggiunto). La sua nomina è ratificata durante il Consiglio della FAO tenutosi il 4 dicembre. All’apertura della 174ª sessione, Martina riceve i complimenti dal direttore generale della FAO, QU Dongyu, per il suo nuovo incarico. Questa promozione rappresenta un significativo avanzamento per Martina, posizionandolo in un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione delle Nazioni Unite.

Martina ha alle spalle diverse esperienze istituzionali di rilievo, su tutte la carica di ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ricoperta dal 2014 al 2018, durante i governi Renzi e Gentiloni. In precedenza, è stato consigliere della Regione Lombardia tra il 2010 e il 2013 e sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali nel nel 2013 con delega a Expo 2015.