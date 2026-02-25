Maurizio Martina candidato dal Governo alla direzione della Fao

L’Italia ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’annuncio è dato a Bruxelles dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio UE. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato che il Governo ha già sostenuto Martina nel suo ruolo di vicedirettore generale dell’organizzazione, evidenziandone l’esperienza e il fatto che sia stato il primo italiano a ricoprire tale incarico. Nonostante le differenze politiche, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha ritenuto prioritario valorizzare una candidatura italiana per un organismo internazionale con sede a Roma, impegnato sui temi della sicurezza alimentare e dell’agricoltura. Martina ha espresso gratitudine al governo per il sostegno, ribadendo il proprio impegno a servire al meglio la FAO e i suoi Paesi membri.