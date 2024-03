Maurizio Milan e Nicola Formichella, nuovi vertici per BFC Media

L’assemblea di BFC Media SpA, ha preso atto delle dimissioni di Elio Pariota dalle cariche di presidente e amministratore delegato per motivi personali.

A Pariota – riporta una nota del gruppo – è andato il ringraziamento unaninime del Cda di BFC Media che ha conseguentemente proceduto alla nomina del dottor Maurizio Milan come presidente e del dottor Nicola Formichella come amministratore delegato.

Formichella, nato a Benevento il 27 novembre 1975. Laureato in Scienze Politiche con lode presso l’università Luiss Guido Carli di Roma. Ha conseguito il Master in Studi Legislativi presso l’ISLE di Roma. Giornalista pubblicista dal 1997 iscritto all’Albo della Campania. È stato Deputato della Repubblica nella XVI legislatura. Eletto nella circoscrizione Campania 2 per Il Popolo della Libertà alle elezioni politiche del 2008. Capogruppo del PDL in Commissione Politiche dell’Unione Europea e membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato.

Milan, nato a Mirano (Venezia) il 26 aprile 1969, è un dirigente d’azienda, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Padova. Già Direttore generale dell’area Education presso il Sole24Ore ha sviluppato l’area di Digital consulting; Education Manager presso Vodafone ltalia. Da Ceo della Digital Accademia, ha creato una delle prime “Academy” italiane per l’apprendimento e la sperimentazione di percorsi digitali. E’ attuale a.d. della U.S. Salernitana 1919, società del campionato di calcio di Serie A.