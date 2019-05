Maurizio Oliviero è eletto rettore dell’Università di Perugia. Irpino di Lioni, studi classici al liceo De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi, Oliviero è stato anche Ambasciatore Erasmus per l’Italia presso la Commissione Europea. Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Perugia. Dalla presa di servizio come professore associato ad oggi ha tenuto nelle Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia gli insegnamenti di Diritto Costituzionale italiano e comparato, Diritto costituzionale, Diritto Pubblico comparato e transnazionale, Diritto Pubblico delle migrazioni. Dal 2007 ha attivato il primo Corso in Italia di Diritto Pubblico dei Paesi islamici. Inoltre è stato affidatario del Corso di Diritto musulmano e dei Paesi arabi presso l’Università degli Studi di Macerata e dal 2012 è affidatario del Corso di Costituzioni e Diritti Fondamentali nei sistemi arabo-islamici presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.