Maurizio Raimondo eletto Patriarca ll della Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Fidelitas

La Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Fidelitas in festa per l’elezione di dom Maurizio Raimondo alla carica di Patriarca ll. Cinquant’anni, il prof Raimondo, di origine casertane (nato a Capua il 29 febbraio 1972), ha ricoperto l’importante incarico di Presidente del Tribunale Ecclesiastico Internazionale della stessa. Uomo di cultura e molto vicino agli ultimi, ha creato tante comunità per le persone disagiate. Laureato in Filosofia e Teologia, con specializzazione in Sacre Scritture ed un master In Medicina Pastorale, ha conseguito poi una seconda laurea in Psicologia e Sociologia. E’ scrittore conferenziere e docente universitario.