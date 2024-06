Maurizio Saitta, con effetto dal 1° giugno, assume la carica di direttore generale di Acciaierie di Italia. E’ quanto si legge in una nota dei commissari straordinari secondo cui Saitta, che ha maturato una solida esperienza in Italia e all’estero in particolare nel settore dell’energia, guiderà la squadra nell’iter già tracciato nel programma di ripartenza, potendo contare su solide competenze in ambito operations, pianificazione e finalizzazione di piani complessi.