Maurizio Stumbo nuovo direttore Tecnologie e Servizi Digitali di Sogei

Maurizio Stumbo è il nuovo direttore Tecnologie e Servizi Digitali di Sogei. Con una lunga esperienza nella consulenza direzionale e tecnologica nel settore ICT, entra in Sogei nel 2022 come direttore Soluzioni e Servizi per la Pubblica Amministrazione Centrale. Dal 2016 a gennaio 2022 ricopre il ruolo di direttore Sistemi Informativi di Laziocrea, società in-house della Regione Lazio, e tra il 2017 e il 2021 è vicepresidente di Assinter con delega ai servizi sanitari digitali. Prima di diventare Cio di Laziocrea, matura una solida carriera come Project & Program manager in importanti aziende Ict, tra cui Andersen Consulting (oggi Accenture), dove dal 2000 al 2005 gestisce progetti complessi per operatori telco nazionali e internazionali. Dal 2023 è inoltre membro del consiglio d’amministrazione del Polo Strategico Nazionale.