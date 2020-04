Mauro Brancaccio delegato Aces per la Campania

Mauro Brancaccio, biologo e coach di basket, è stato nominato da Gian Francesco Lupattelli, presidente di ACES, la Federazione Europea delle Capitali e Città Europee dello Sport, il delegato per la Campania per il biennio 2021-2023.

Brancaccio, diplomato all’ISEF e laureato in Biologia, ha legato il suo nome alla pallacanestro, sia come partecipante alla delegazione olimpica di Roma 1960, sia come coach ed educatore, che lo ha visto impegnato nel campo dell’educazione ai valori dello sport per i giovani.

Tra i promotori delle Isolimpiadi a Napoli, quale responsabile per la Campania e la Grecia di ACES Europa, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Culturale Amartea ha promosso l’Antica Olimpia in Grecia quale Città Europea dello Sport, favorendo il gemellaggio tra la stessa località greca, culla delle Olimpiadi, e Napoli. La collaborazione con ACES è proseguita nel 2019 con la nomina a Comunità Europea dello Sport di Archeovesevus, l’unione di sette centri vesuviani che a Bruxelles hanno ottenuto l’ambito riconoscimento.

In qualità di biologo, Brancaccio è un esperto nella produzione di apparecchiature per analisi chimico-cliniche e nel supporto tecnico-scientifico alla progettazione di apparecchi innovativi per la determinazione dei fenomeni immunologici.