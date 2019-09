Mauro Inverso nuovo presidente del Gal Cilento Regeneratio Srl

L’ingegnere Mauro Inverso è il nuovo presidente del Gal Cilento Regeneratio Srl. A votarlo a maggioranza, a fine agosto scorso, nel corso dell’assemblea dei soci del Gruppo di Azione Locale, che ha sede a Magliano Vetere. Inverso succede a Carmine D’Alessandro, in carica per dieci anni. Con una lettera, il neo presidente ha voluto ringraziare i soci che hanno creduto in lui.

“Ringrazio tutti i colleghi sindaci dell’area del Gelbison e del Montestella o loro delegati – afferma il neo presidente – presenti all’assemblea di fine agosto scorso. Allo stesso modo ringrazio i soci privati, la Fondazione “G.B. Vico”, FareAmbiente e la BCC di Aquara, per aver espresso un appoggio sincero, incondizionato e di profonda stima verso la mia persona indicandomi quale presidente del GAL Cilento Regeneratio. Io sono convinto – sottolinea – che il GAL debba avere l’obiettivo primario di far emergere idee e sviluppare iniziative, raccogliendo le istanze e dialogando con i nostri territori, ma soprattutto aprendosi anche a realtà extraterritoriali, come spinta all’innovazione e ad un cambiamento significativo. Auspico che la vita societaria sia guidata sempre da uno spirito di unione tra tutti i territori, imprescindibile per fare un buon lavoro nella già complessa missione di sviluppo locale». «È importante – conclude Inverso – che tornino centrali i programmi e le attività affidate al GAL, nei quali ciascun territorio vede un’opportunità per la ricerca di una soluzione al ritardo di sviluppo che affligge i nostri Comuni”.