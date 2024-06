Mauro Macchi promosso Ceo di Accenture per i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa

Mauro Macchi, attualmente Market Unit Lead per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia, presidente e a.d. Accenture Italia e membro del Global Management Committee dell’azienda, diventa dal 1° settembre 2024 Ceo per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. Succede a Jean-Marc Ollagnier che, dal 31 agosto 2024, diventa presidente della regione Emea. Teodoro Lio, attualmente responsabile per l’area Consumer & Manufacturing Industries della regione Iceg, subentra a Macchi nel ruolo di Market Unit Lead e a.d. di Accenture Italia.