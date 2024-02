Mauro Severi eletto presidente dell’Aica (Associazione italiana costruttori attrezzature)

La quarantottesima assemblea nazionale di Aica (Associazione Italiana Costruttori Attrezzature) ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che a sua volta ha nominato l’architetto Mauro Severi come suo presidente. Per la carica di consiglieri l’assemblea, tenutasi lo scorso dicembre, ha votato: Igino De Lotto (Texa Spa), Andrea Iacchetti (Nexion Spa), Gianluca Maselli (Giuliano Group Spa), Francesca Paoli (Dino Paoli Srl) – che ricoprirà anche la carica di vicepresidente –, Stefano Randellini (Vehicle Service Group Italy Srl), Mauro Severi (Erco Srl) e Antonio Verrillo (Go.Vo.Ni. Srl) – che ricoprirà anche la carica di vicepresidente e tesoriere –. Con il rinnovamento degli organi sociali, AICA si prepara ad affrontare un anno particolarmente intenso. Infatti, il 2024 oltre a vedere l’associazione impegnata a promuovere le istanze del settore presso le istituzioni nazionali ed europee è anche l’anno di preparazione alla trentesima edizione di Autopromotec, rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico organizzata insieme ad Airp (Associzione Italiana Ricostruttori Pneumatici), in programma a Bologna da 21 al 24 maggio 2025.

“Lo scenario che ci apprestiamo ad affrontare nei prossimi mesi si presenta quantomai incerto. L’economia mondiale, infatti, rallenta e le tensioni geopolitiche pesano sull’evoluzione del quadro congiunturale globale – dice Mauro Severi –. In tutto ciò assistiamo a un profondo rinnovamento che sta cambiando l’identità dell’aftermarket. Innovazioni quali lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la rivoluzione imposta dalla transizione ecologica e la connettività sono le sfide che il nostro settore deve affrontare programmando investimenti e puntando su professionalità e competenze”.