Max Gasparroni a capo dello sviluppo tecnologico di Fastweb + Vodafone

Max Gasparroni è il nuovo Chief Technology Officer (Cto) di Fastweb + Vodafone, la società nata dall’unione tra i due operatori di telecomunicazioni. A partire da maggio, entra a far parte dell’Executive Committee. È responsabile dell’integrazione e dello sviluppo delle infrastrutture di rete fisse e mobili, in un momento di profonda trasformazione per il settore delle telecomunicazioni. Il suo obiettivo è accelerare l’innovazione tecnologica e implementare servizi digitali di ultima generazione. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore IT, Gasparroni ricopre ruoli di grande responsabilità a livello internazionale. Dal 2022 è Vicepresidente di Liberty Global UK, dove guida lo sviluppo delle reti mobili 5G e delle soluzioni Cloud. In precedenza, lavora per oltre vent’anni in Vodafone UK e Irlanda, ricoprendo ruoli di crescente importanza fino a diventare Chief Technology Officer. In questa posizione definisce le strategie per l’implementazione delle infrastrutture di rete 4G e contribuisce allo sviluppo tecnologico in otto mercati europei.