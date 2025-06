Milano, 5 giu. (askanews) – Max Giusti entra a far parte in esclusiva della squadra Mediaset. Porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio spiega il comunicato di Mediaset. Conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi.

Classe 1968, romano con origini sarde, ha inseguito fin da giovane la vocazione artistica. Il debutto televisivo risale ai primi anni ’90. Per Mediaset ha già preso parte a produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk. In teatro è stato protagonista di spettacoli e musical tra cui Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo.

Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità.

Mediaset rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità.